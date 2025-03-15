الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي

كما ساعد الكشافين والجوالة بتوزيع اكثر من 15 ألف وجبة افطار على الصائمين بالمسجد داخله وفي الساحات المحيطة به وارشاد الزوار التائين لاكثر من 1233 زائرا وتنظيم دخول المصلين للمسجد النبوي لما يقارب من 365400 ألف زائر وتوزيع مياه للشرب وإيصال أكثر من 930 طفلا تائها إلى ذويهم، وتنظيم عبور المشاة عبر الطرق المؤدية للمسجد النبوي، بإشراف مباشر من قادة العمل التطوعي بجمعية الكشافة العربية السعودية ومشاركة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والمجلس التقني وجامعة طيبة.
كما يقوم الكشافون بتقديم خدمات تطوعية بالسحات المحيطة بمسجد قباء وغيرها من المواقع.
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