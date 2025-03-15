الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي

يواصل فتيان الكشافة والجوالة وفتيات الكشافة تقديم صور جميلة من الخدمة التطوعية لزوار المسجد النبوي تعكس التفاني والإخلاص في العمل التطوعي فالجميع يسعون لخدمة الزائر الكريم. حيث تمتلى ساحات المسجد النبوي بالكشافين الذين يقدمون خدمات تطوعية لأكثر من 5430 زائرا من كبار السن عبر نقلهم بعربات متحركة من والى المسجد النبوي.

كما ساعد الكشافين والجوالة بتوزيع اكثر من 15 ألف وجبة افطار على الصائمين بالمسجد داخله وفي الساحات المحيطة به وارشاد الزوار التائين لاكثر من 1233 زائرا وتنظيم دخول المصلين للمسجد النبوي لما يقارب من 365400 ألف زائر وتوزيع مياه للشرب وإيصال أكثر من 930 طفلا تائها إلى ذويهم، وتنظيم عبور المشاة عبر الطرق المؤدية للمسجد النبوي، بإشراف مباشر من قادة العمل التطوعي بجمعية الكشافة العربية السعودية ومشاركة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والمجلس التقني وجامعة طيبة.

كما يقوم الكشافون بتقديم خدمات تطوعية بالسحات المحيطة بمسجد قباء وغيرها من المواقع.