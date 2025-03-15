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الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي

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الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي

يواصل فتيان الكشافة والجوالة وفتيات الكشافة تقديم صور جميلة من الخدمة التطوعية لزوار المسجد النبوي تعكس التفاني والإخلاص في العمل التطوعي فالجميع يسعون لخدمة الزائر الكريم. حيث تمتلى ساحات المسجد النبوي بالكشافين الذين يقدمون خدمات تطوعية لأكثر من 5430 زائرا من كبار السن عبر نقلهم بعربات متحركة من والى المسجد النبوي.

كما ساعد الكشافين والجوالة بتوزيع اكثر من 15 ألف وجبة افطار على الصائمين بالمسجد داخله وفي الساحات المحيطة به وارشاد الزوار التائين لاكثر من 1233 زائرا وتنظيم دخول المصلين للمسجد النبوي لما يقارب من 365400 ألف زائر وتوزيع مياه للشرب وإيصال أكثر من 930 طفلا تائها إلى ذويهم، وتنظيم عبور المشاة عبر الطرق المؤدية للمسجد النبوي، بإشراف مباشر من قادة العمل التطوعي بجمعية الكشافة العربية ومشاركة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والمجلس التقني وجامعة طيبة.

كما يقوم الكشافون بتقديم خدمات تطوعية بالسحات المحيطة بمسجد قباء وغيرها من المواقع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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