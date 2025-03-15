منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مازن بن إبراهيم رجب، خلال كلمته، أن المنتدى يجسد مرحلة جديدة من الاستثمار في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما، حيث لم تعد الخدمة مجرد واجب ديني وإنساني، بل أصبحت أيضًا ركيزة اقتصادية واستثمارية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030.
وأوضح أن مشاركة الغرف الإسلامية في المنتدى تمثل نقلة نوعية بتجاوز الحدود الجغرافية وجعل المدينة المنورة مركزًا لاجتماعاتهم الرئيسية والفرعية، مشيرًا إلى أن المنتدى اعتمد هذا العام نظام الطاولات المستديرة لتعظيم الفائدة للحضور والمشاركين.
وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات يُعد أحد أهم القطاعات الواعدة، حيث يبلغ حجمه عالميًا 28.5 مليار دولار، وتحتل المملكة المرتبة الثانية في شرق آسيا وإفريقيا من حيث المساحة المخصصة للمعارض بـ 240 ألف متر مربع موزعة على 14 منطقة ومدينة. كما بلغ حجم سوق الفعاليات في المملكة 664 مليون دولار، تشكل المعارض والمؤتمرات 9% منها، أي ما يعادل 60 مليون دولار، بإجمالي 1,078 معرضًا و421 مؤتمرًا، 73% منها للقطاع الخاص و27% للقطاع العام.
أما قطاع الحلال، فقد وصل حجمه العالمي إلى 7 تريليونات دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي متوقع 5.5%، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في هذا المجال.
وتطرق رئيس غرفة المدينة المنورة إلى اقتصاديات مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تمثل 28% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والبالغ 1.067 تريليون دولار، موضحًا أن هذا الاقتصاد يعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها السياحة الدينية، حيث استقبلت المملكة 18.5 مليون معتمر في عام 2024 مع توقعات بارتفاع العدد إلى 30 مليون معتمر، إلى جانب البنية التحتية التي تشمل المطارات، القطارات، والطرق، والتي تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية. كما أشار إلى نمو قطاع التجارة في المدينتين المقدستين، والذي يتجلى في الزيادة المستمرة في السجلات التجارية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشمل الصحة، التعليم، والنقل، باعتبارها عوامل أساسية تدعم التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، رئيس مجلس إدارة منافع عبدالله صالح كامل، خلال كلمته، أن منتدى "منافع" بات منصة عالمية تعكس الدور الاقتصادي المتنامي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الفعاليات المصاحبة للمنتدى هذا العام عززت من مكانة المدينتين المقدستين كمركزين رئيسيين لاقتصاديات الحج والعمرة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح كامل أن المبادرات التي أطلقتها "منافع"، مثل منتدى مكة للحلال ومنتدى مكة لريادة الأعمال، تؤكد على التحول النوعي في استثمار المقومات الاقتصادية للمدينتين، لافتًا إلى أن الثقة العالمية بمكة والمدينة جعلت المشاركين يقضون وقتًا أطول من أيام الفعاليات الرسمية، ما يعكس التأثير العميق لهما روحيًا واقتصاديًا.
وأضاف: "نحن لا ننظر إلى مكة والمدينة فقط كوجهتين دينيتين، بل كمركزين عالميين للأعمال والمعرفة الإسلامية، ومع استمرار تطوير منتدى منافع وإطلاق مبادرات جديدة، فإننا نعمل على تحقيق رؤية تحويل المدينتين إلى وجهة رئيسية للفعاليات الاقتصادية الإسلامية."
وأعلن رئيس غرفة المدينة المنورة عن جديد "منافع" لعام 2025، والذي يشمل سلسلة الاقتصاد الإبداعي – مايو 2025 وأسابيع منافع الوطنية في الدول الإسلامية – يونيو 2025 ومنتدى ريادة الأعمال – نوفمبر 2025.
وضمن فعاليات المنتدى، تم توقيع عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية، من أبرزها اتفاقية غرفة المدينة المنورة مع بنك التنمية الاجتماعية، لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبرامج تدريبية لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة.
كما شهد المنتدى تكريم الفائزين بجائزة المدينة المنورة للبيئة في دورتها الثانية، والتي تهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية المستدامة ودعم الابتكار في هذا المجال.
وفي إطار الجلسات الحوارية، عقدت جلسة "تكامل الجهود في الحرمين الشريفين: شراكة من أجل الاستدامة والتنمية"، بمشاركة أمين عام الغرفة الإسلامية، وأمين عام مجلس منطقة المدينة المنورة، والرئيس التنفيذي لشركة الإسناد المتكامل، حيث ناقشوا دور القطاعات المختلفة في تحقيق الاستدامة في المدن المقدسة، وأهمية تشجيع القطاع الخاص على تبني ممارسات مستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
ويواصل منتدى "منافع" دوره كمنصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن، مع التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لدعم مستقبل اقتصادي وتنموي مستدام في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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