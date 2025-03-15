منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن

رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، النسخة الثالثة من منتدى "منافع" تحت شعار "الاستدامة في خدمة ضيوف الرحمن"، والذي نظمته غرفة المدينة المنورة مساء يوم الأربعاء 12 رمضان 1446هـ، الموافق 12 مارس 2025م، في مقر غرفة المدينة المنورة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مازن بن إبراهيم رجب، خلال كلمته، أن المنتدى يجسد مرحلة جديدة من الاستثمار في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما، حيث لم تعد الخدمة مجرد واجب ديني وإنساني، بل أصبحت أيضًا ركيزة اقتصادية واستثمارية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن مشاركة الغرف الإسلامية في المنتدى تمثل نقلة نوعية بتجاوز الحدود الجغرافية وجعل المدينة المنورة مركزًا لاجتماعاتهم الرئيسية والفرعية، مشيرًا إلى أن المنتدى اعتمد هذا العام نظام الطاولات المستديرة لتعظيم الفائدة للحضور والمشاركين.

وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات يُعد أحد أهم القطاعات الواعدة، حيث يبلغ حجمه عالميًا 28.5 مليار دولار، وتحتل المملكة المرتبة الثانية في شرق آسيا وإفريقيا من حيث المساحة المخصصة للمعارض بـ 240 ألف متر مربع موزعة على 14 منطقة ومدينة. كما بلغ حجم سوق الفعاليات في المملكة 664 مليون دولار، تشكل المعارض والمؤتمرات 9% منها، أي ما يعادل 60 مليون دولار، بإجمالي 1,078 معرضًا و421 مؤتمرًا، 73% منها للقطاع الخاص و27% للقطاع العام.

أما قطاع الحلال، فقد وصل حجمه العالمي إلى 7 تريليونات دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي متوقع 5.5%، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في هذا المجال.

وتطرق رئيس غرفة المدينة المنورة إلى اقتصاديات مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تمثل 28% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والبالغ 1.067 تريليون دولار، موضحًا أن هذا الاقتصاد يعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها السياحة الدينية، حيث استقبلت المملكة 18.5 مليون معتمر في عام 2024 مع توقعات بارتفاع العدد إلى 30 مليون معتمر، إلى جانب البنية التحتية التي تشمل المطارات، القطارات، والطرق، والتي تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية. كما أشار إلى نمو قطاع التجارة في المدينتين المقدستين، والذي يتجلى في الزيادة المستمرة في السجلات التجارية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشمل الصحة، التعليم، والنقل، باعتبارها عوامل أساسية تدعم التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد رئيس غرفة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، رئيس مجلس إدارة منافع عبدالله صالح كامل، خلال كلمته، أن منتدى "منافع" بات منصة عالمية تعكس الدور الاقتصادي المتنامي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الفعاليات المصاحبة للمنتدى هذا العام عززت من مكانة المدينتين المقدستين كمركزين رئيسيين لاقتصاديات الحج والعمرة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح كامل أن المبادرات التي أطلقتها "منافع"، مثل منتدى مكة للحلال ومنتدى مكة لريادة الأعمال، تؤكد على التحول النوعي في استثمار المقومات الاقتصادية للمدينتين، لافتًا إلى أن الثقة العالمية بمكة والمدينة جعلت المشاركين يقضون وقتًا أطول من أيام الفعاليات الرسمية، ما يعكس التأثير العميق لهما روحيًا واقتصاديًا.

وأضاف: "نحن لا ننظر إلى مكة والمدينة فقط كوجهتين دينيتين، بل كمركزين عالميين للأعمال والمعرفة الإسلامية، ومع استمرار تطوير منتدى منافع وإطلاق مبادرات جديدة، فإننا نعمل على تحقيق رؤية تحويل المدينتين إلى وجهة رئيسية للفعاليات الاقتصادية الإسلامية."

وأعلن رئيس غرفة المدينة المنورة عن جديد "منافع" لعام 2025، والذي يشمل سلسلة الاقتصاد الإبداعي – مايو 2025 وأسابيع منافع الوطنية في الدول الإسلامية – يونيو 2025 ومنتدى ريادة الأعمال – نوفمبر 2025.

وضمن فعاليات المنتدى، تم توقيع عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية، من أبرزها اتفاقية غرفة المدينة المنورة مع بنك التنمية الاجتماعية، لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبرامج تدريبية لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة.

كما شهد المنتدى تكريم الفائزين بجائزة المدينة المنورة للبيئة في دورتها الثانية، والتي تهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية المستدامة ودعم الابتكار في هذا المجال.

وفي إطار الجلسات الحوارية، عقدت جلسة "تكامل الجهود في الحرمين الشريفين: شراكة من أجل الاستدامة والتنمية"، بمشاركة أمين عام الغرفة الإسلامية، وأمين عام مجلس منطقة المدينة المنورة، والرئيس التنفيذي لشركة الإسناد المتكامل، حيث ناقشوا دور القطاعات المختلفة في تحقيق الاستدامة في المدن المقدسة، وأهمية تشجيع القطاع الخاص على تبني ممارسات مستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

ويواصل منتدى "منافع" دوره كمنصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن، مع التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لدعم مستقبل اقتصادي وتنموي مستدام في مكة المكرمة والمدينة المنورة.