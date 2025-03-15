الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة

واستمرت أعمال التفتيش الوقائي ميدانيًا، للتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة في المواقع المستهدفة، والتزام المنشآت بتعليمات ولوائح الدفاع المدني، لرفع مستوى الوقاية لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، وللحد من وقوع الحوادث لحماية الإنسان والحفاظ على الممتلكات.
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