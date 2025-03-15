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الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة

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الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة

كثفت المديرية العامة للدفاع المدني، بالمدينة المنورة، أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة، خلال شهر رمضان، بهدف تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من اكتمال جميع متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق، وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ، والحرص على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة.

واستمرت أعمال التفتيش الوقائي ميدانيًا، للتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة في المواقع المستهدفة، والتزام المنشآت بتعليمات ولوائح الدفاع المدني، لرفع مستوى الوقاية لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، وللحد من وقوع الحوادث لحماية الإنسان والحفاظ على الممتلكات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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