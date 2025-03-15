شكرا لمتابعة خبر عن مبعوث ترامب يصف الأمير فيصل بن فرحان بالأسطورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دار حوار عفوي بين ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان.

وعندما شاهد وزير الخارجية المبعوث الأمريكي ابتسم واستقبله استقبالا حار، وتحدث الأخير بشكل عافي واصفا سمو الأمير فيصل بن فرحان بأنه “الأسطورة”.

وكان وزراء خارجية المملكة وقطر والإمارات والأردن ومصر قد اجتمعوا الأربعاء الماضي في الدوحة مع المبعوث الأميركي للشرق الوسط ستيف ويتكوف.

وبحثت اجتماعات وزراء خارجية الدول الخمس مع ويتكوف الخطة العربية لإعمار غزة.

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