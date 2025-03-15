شكرا لمتابعة خبر عن مأدبة سحور بالرياض جمعت المبتعثين السابقين في أستراليا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقيمت مأدبة سحور في الرياض جمعت المبتعثين السابقين في أستراليا.

وقال نبيل بن محمد آل صالح، سفير المملكة السابق لدى أستراليا ونيوزيلندا: ” شعور لا يوصف أن تلتقي بإخوانك الذين كانوا طلبة والآن في أماكن قيادية، ولا أستطيع أن أصف شعوري ” .

وتابع السفير: ” كل هذا بفضل حكومتنا الرشيدة التي استثمرت الكثير في العقول، ونحن الآن نحصد ما زرعناه “.

وقال الدكتور علي البشري: “هذه الكوكبة الرائعة من الخريجين، والآن أصبحوا في موقع المسؤولية ويمثلون بلدهم خير تمثيل، هم ثمرة جهود الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اللذين استثمروا في هؤلاء الشباب وعادوا مؤهلين بأرقى الدرجات والمؤهلات والخبرات ” .