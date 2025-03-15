شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة تربوية: خصم درجات المواظبة للحد من الغياب في رمضان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المستشارة التربوية نورة آل سرور أن خصم درجات المواظبة يُعد أحد الحلول المطروحة لمواجهة الغياب المتكرر للطلاب خلال شهر رمضان، مشددة على أهمية التهيئة المسبقة من قبل المرشدين التربويين للأسر لمساعدة أبنائهم على الالتزام بالحضور.

وأشارت آل سرور خلال برنامج “120” على قناة الاخبارية، إلى ضرورة وجود تعاون بين المدارس وأولياء الأمور لتقليل حالات الغياب، مؤكدة أن هذه الظاهرة يمكن الحد منها عبر حلول تنظيمية وإجراءات مشددة.

كما طرحت إمكانية اللجوء إلى التعليم عن بُعد كخيار مناسب خلال الشهر الفضيل، مستندة إلى نجاح التجربة خلال جائحة كورونا، داعية وزارة التعليم إلى دراسة تطبيق هذا النموذج لمراعاة ظروف الطلاب خلال الصيام.