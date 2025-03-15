شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي : أمطار متفاوتة الشدة علي معظم انحاء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والمناخ عبدالله العصيمي عن توقعاته لأماكن سقوط الأمطار.

وقال العصيمي عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: ” توقعات الأمطار لمدة 24 ساعة بإذن الله حتى عصر غد الأحد متفاوتة بين النماذج ” .

وتابع العصيمي: ” بشكل عام، تتركز التوقعات أكثر جنوب غرب القصيم وشمال عفيف وغرب الدوادمي وشرق المرتفعات من مرتفعات المدينة وحتى عسير” .

وأكد خبير الطقس والمناخ أن الأمطار تؤثر بشكل متفرق على أجزاء أخرى من منطقة الرياض والقصيم.