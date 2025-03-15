السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الأول 450 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها 450 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1446هـ.

يُذكر أن المشروع بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم.

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