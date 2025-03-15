شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف أسرة تنتظر احتضان يتيم بالمملكة.. و12 إجراء ووثيقة لتقديم الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ارتفاع نسبة احتضان الأيتام في المملكة إلى 100%، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين بطلبات الاحتضان على قائمة الانتظار بلغ أكثر من 4000 متقدم.

وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم يعكس رغبة مجتمعية كبيرة في احتضان الأطفال الأيتام وتوفير الرعاية الأسرية لهم.

وذكرت الوزارة ان هذه الزيادة الكبيرة في طلبات الاحتضان تأتي نتيجة للاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الوزارة لدعم منظومة الاحتضان، والتي اشتملت على معايير دقيقة لاختيار الأسر الكافلة، بهدف ضمان توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة لليتيم.



نمذجة خدمات رعاية الأيتام



وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات النوعية من أبرزها مبادرة ”نمذجة وإسناد خدمات الرعاية الاجتماعية للأيتام“، بالشراكة مع القطاع غير الربحي بما يحقق أفضل الممارسات في تمكين الأيتام. مشيرة إلى أن تجربة المملكة في الاحتضان تعد نموذجًا رائدًا تمت مشاركته مع دول مجلس التعاون للاستفادة منه كأحد البرامج الرائدة والمتميزة

وأشارت إلى أنها حرصت على تبنّي أفضل الممارسات الاجتماعية، سواء في مؤسسات الرعاية أو لدى الأسر الكافلة لضمان توفير بيئة أسرية طبيعية تُسهم في تنشئة الأيتام تنشئة سليمة من النواحي الاجتماعية والنفسية والعقلية،

وتعد الوزارة الجهة المعنية بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية للأيتام، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي تضمن تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وحفظ حقوقهم وفق ما كفله لهم الدين الإسلامي الحنيف.



وعملت الوزارة في إطار التحول الرقمي على أتمتة مجموعة من خدمات الأيتام عبر منصاتها الإلكترونية لتسهيل الوصول إليها بسرعة وكفاءة، إلى جانب تعزيز التكامل الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للأيتام والأسر الحاضنة من خلال الربط مع الجهات الخارجية، كوزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الإسكان ووزارة الداخلية، لإصدار الوثائق الثبوتية، وصكوك الولاية والرضاعة، واستخراج الجوازات، والربط مع أبشر للأسر الكافلة وتجديدها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية

وأبرمت الوزارة أكثر من 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات تعليمية وتدريبية مختلفة بهدف تطوير مسارات التمكين في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والاستقلالية؛ مما أسهم في توفير الفرص الوظيفية لنحو 80% من الأيتام الباحثين عن عمل، إلى جانب تدريب وتأهيل 3261 يتيمًا سواءً على رأس العمل أو الباحثين عن عمل، واستكمالًا لمنظومة التمكين حرصت الوزارة على إشراك الأيتام في البرامج التطوعية بالتعاون مع الجهات المعنية لإثراء خبراتهم وتعزيز مهاراتهم المجتمعية.

وتواصل الوزارة جهودها في تطوير برامجها الموجهة للأيتام من خلال مسارات متعددة، تشمل التأهيل والتدريب وريادة الأعمال والدمج الاجتماعي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية التي تتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تمكين الأفراد وتعزيز جودة حياتهم. وعملت الوزارة في إطار التحول الرقمي على أتمتة مجموعة من خدمات الأيتام عبر منصاتها الإلكترونية لتسهيل الوصول إليها بسرعة وكفاءة، إلى جانب تعزيز التكامل الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للأيتام والأسر الحاضنة من خلال الربط مع الجهات الخارجية، كوزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الإسكان ووزارة الداخلية، لإصدار الوثائق الثبوتية، وصكوك الولاية والرضاعة، واستخراج الجوازات، والربط مع أبشر للأسر الكافلة وتجديدها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تكامل الجهود بين القطاعات،وأبرمت الوزارة أكثر من 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات تعليمية وتدريبية مختلفة بهدف تطوير مسارات التمكين في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والاستقلالية؛ مما أسهم في توفير الفرص الوظيفية لنحو 80% من الأيتام الباحثين عن عمل، إلى جانب تدريب وتأهيل 3261 يتيمًا سواءً على رأس العمل أو الباحثين عن عمل، واستكمالًا لمنظومة التمكين حرصت الوزارة على إشراك الأيتام في البرامج التطوعية بالتعاون مع الجهات المعنية لإثراء خبراتهم وتعزيز مهاراتهم المجتمعية.وتواصل الوزارة جهودها في تطوير برامجها الموجهة للأيتام من خلال مسارات متعددة، تشمل التأهيل والتدريب وريادة الأعمال والدمج الاجتماعي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية التي تتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تمكين الأفراد وتعزيز جودة حياتهم.



إجراءات احتضان الأيتام

أتمتتة خدمات الأيتام- نموذج إقرار إسناد «طفل/ طفلة» دون السنتين يحتوي على بيانات مقدمة طلب الاحتضان وولي أمرها وقرار لجنة الاحتضان- بيانات مقدمة طلب الاحتضان وبيانات ولي أمرها وبيانات شخص قريب وبيانات الطفل المراد احتضانه- خطاب تعريف من العمدة و3 معرفين لتزويدهم بشهادة حسن سيرة وسلوك المتقدمة وولي أمرها- تحليل المخدرات وإثبات خلوهم من الأمراض السارية والمعدية- تقرير طبي يتم التوضيح فيه عدم الإنجاب لكي تكون لهم الأولوية في الاحتضان- إجراء البحث الاجتماعي الميداني للأسرة المحتضنة- التحقق من عدم وجود اضطرابات لدى الزوجين- صورة من عقد الإيجار أو ملكية المنزل للتأكد من أن الأسرة لها سكن خاص- أصل التعريف براتب الزوجين لمعرفة مقدار الدخل الشهري- صورة من آخر مؤهل دراسي للزوجين- صورة من الهوية الوطنية للزوجين وصورة كرت العائلة- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر لمعرفة كافة الالتزامات المادية للأسرة الحاضنة