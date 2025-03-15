شكرا لمتابعة خبر عن النجم الفرنسي ديلان ثيري يؤدي مناسك العمرة ويشارك لحظاته الروحانية في مكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر نجم تلفزيون الواقع الفرنسي ديلان ثيري صورة عبر حسابه على إنستغرام أثناء تواجده في مكة المكرمة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالإفطار في الحرم المكي خلال شهر رمضان.

وكتب في منشوره: “لا يوجد شيء أفضل من الإفطار على أرض مقدسة مثل مكة، أشكر الله على هذه الفرصة غير المتوقعة لأكون هنا للسنة الثانية على التوالي خلال هذا الشهر الفضيل.”

وكان ثيري قد شارك سابقًا صورة تجمعه بوالدته أثناء أدائهما مناسك العمرة، معبرًا عن امتنانه لها لأنها كانت سببًا في تعرفه على الإسلام. وعلق قائلًا: “أنا مدين لك بحياتي، لأنك فتحت عيني على هذا الدين الجميل.”

وأصبح ثيري مؤخرًا أكثر انفتاحًا في الحديث عن إسلامه عبر منصاته الاجتماعية، مؤكدًا أن اعتناقه للإسلام غير حياته للأفضل. وفي مقابلة حديثة، قال: “لو لم أكن مسلمًا، لما كنت الرجل الذي أنا عليه اليوم.”

ويُعد ديلان ثيري أحد أشهر الشخصيات في مجال تلفزيون الواقع في فرنسا، كما أنه بطل كمال أجسام، وعارض أزياء، ونجم إعلانات.