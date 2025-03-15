شكرا لمتابعة خبر عن العليان: إعلانات المشاهير تخسرنا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الشريك المؤسس لتطبيق “نايس ون”، عبدالرحمن العليان، عن رأيه في الفوائد والأضرار التي تأتي من وراء إعلانات المشاهير.

وقال عبدالرحمن العليان في لقاء له ببرنامج “الليوان” أن المشهور اليوم أصبح يشبه لوحة الإعلانات في الشوارع، حيث يسهم في زيادة المبيعات ولكن الاعتماد الكامل عليهم قد يسبب خسائر.

وأضاف العليان قائلاً: “إذا دفعت لشخص مبلغ 40 ألف ريال، وأعاد لك 80 ألف ريال، فهذا جيد. لكن بشكل عام، إعلانات المشاهير قد تسبب خسائر للمؤسسات، حيث أنهم لا يساهمون في البيع بشكل مباشر، بل يعززون البراند فقط.