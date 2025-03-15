شكرا لقرائتكم خبر عن مواضئ الحرم المكي الشريف.. 4 مواقع للتيسير على ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواقع الوضوء ودورات المياه الحديثة المتواجدة في عدة مواقع رئيسية في المسجد الحرام .

وقالت "شؤون الحرمين"، إن هناك 4 مواقع للوضوء في الحرم كالتالي:





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مواضئ التوسعة الثانية

توجد في السطح، ويمكن الوصول إليها عبر السلالم الكهربائية والمصاعد.



مواضئ الساحة الشرقية



تتوزع في قصر الصفاء إضافة إلى دورات مياه مخصصة الحافلات النقل الجماعي.



مواضئ المسعى سطح



توجد في سطح الأرقم، والقشاشية والمروة.

مواضئ الساحة الغربية



في السوق الصغير أبراج الصفاء وأبراج وقف الملك عبد العزيز.



عربات الحرم



خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 400 من العربات الكهربائية الكبيرة "القولف" لخدمة ضيوف الرحمن من كبار السن وذوي الإعاقة.

وأفادت الهيئة أن الخدمة تتوفر في عدة مواقع وهي الساحة الغربية جسر الشبيكة (باب 64) وسلم أجياد من الدور الأول بجوار (باب 4) وجسر أجياد (باب 4 ) ويمكن حجزها عبر منصة التنقل الموحد.

خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 400 من العربات الكهربائية الكبيرة "القولف" لخدمة ضيوف الرحمن من كبار السن وذوي الإعاقة.وأفادت الهيئة أن الخدمة تتوفر في عدة مواقع وهي الساحة الغربية جسر الشبيكة (باب 64) وسلم أجياد من الدور الأول بجوار (باب 4) وجسر أجياد (باب 4 ) ويمكن حجزها عبر منصة التنقل الموحد.

خدمات متكاملة

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات متكاملة لقاصدي المسجد الحرام، تعكس الاهتمام بضيوف الرحمن من جميع الفئات لضمان تقديم رعاية شاملة تمكّن القاصدين من أداء مناسكهم بكل راحة وأمان.

