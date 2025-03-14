شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مواطنَين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بقطاع القنفذة من إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وقُدمت المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.