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450 جولة تطييب وتبخير بالمسجد النبوي خلال الثلث الأول من رمضان

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450 جولة تطييب وتبخير بالمسجد النبوي خلال الثلث الأول من رمضان

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الرياض - علي القحطاني - تواصل الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين، ممثلة بإدارة تطييب المسجد النبوي، تكثيف أعمالها وجهودها يوميًّا، لتطييب وتبخير المسجد النبوي وزوّاره، بأجود أنواع الطيب والبخور، وذلك لتوفير سبل الراحة للمصلين.

وبلغت عدد جولات التطييب والتبخير خلال الثلث الأول من شهر رمضان 450 جولة، استهلك خلالها 6 كيلوجرامات من البخور و 57 لترًا من العطور الفاخرة.

وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من التطييب والتعطير أكثر 220 ألف زائر، وتأتي أعمال التطييب والتبخير ضمن جهود الهيئة لخدمة الزوّار والمصلين؛ ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وخشوع.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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