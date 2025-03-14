شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يطالب التجارة بتوضيح حول التلاعب والغش التجاري بمحال المفروشات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مواطن من وزارة التجارة توضيح حول استغلال بعض محال المفروشات لجهل المستهلك عند البيع، من خلال التلاعب والغش التجاري في المقاسات.

وكتب المواطن فش شكواه التي نشرها علي منصة إكس: :”محلات المفروشات تبيع بالمتر المربع، وهذا غش واضح وصريح”، مضيفا: “فمثلاً : لو اردت شراء موكيت لغرفة مساحتها 4م✖4م بسعر المتر 100 ريال، فإن البائع يقوم بضرب 4✖4 16متر مربع فيقوم بضرب هذا الناتج بسعر المتر 1600 ريال ، وهذا تلاعب وغش تجاري” .

وأوضح المواطن في تغريدته كيف يكون البيع، قائلا: “فالقاعدة هي ان اي عرض لموكيت او سجاد 4م ثابته، وهذا لا يحسب، لان الحساب يكون بالطول فقط، فمثلاً: يكون عندك نفس الغرفة مقاس 5✖4 يحسب الطول فقط وهي 5م وبالتالي فهو يضرب 5م✖سعر المتر”.

وتابع: “والمفترض يكون الحساب كتالي: لو افترضنا سعر المتر للموكيت 100 ريال، نقوم بضربه ب 5م للطول ويكون سعره 500 ريال فقط “.

واختتم: “لكن اللي صاير كله تلاعب ونصب وغش من الكثير من محلات المفروشات”.

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