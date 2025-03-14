شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 20 جولة تطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جهود تطييب المسجد الحرام

منظومة متكاملة من الخدمات

تمكين القاصدين والزائرين

امتلاء ساحات المسجد الحرام بالمصلين

الدمام - شريف احمد - تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمليات تبخير المسجد الحرام وتطييب قاصديه بالعود الفاخر، وذلك على عدة فترات على مدار اليوم خلال شهر رمضان المبارك.وتنفذ الهيئة 20 جولة خلال أيام الشهر الفضيل باستخدام 2 كيلو من العود الطبيعي الفاخر.وتستهدف تطييب الحجر الأسود والمُلتزم والركن اليماني 5 مرات يوميًا بدهن العنبر والورد قبل كل صلاة.وأكدت الهيئة حرصها على تقديم كل ما من شأنه راحة قاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم في أجواء من الراحة والسكينة.من جهة أخرى حققت الخطط التشغيلية الإثرائية للجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، نجاحًا وفق مسارات الحوكمة، حيث أدى المعتمرون والقاصدون صلاتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسط أجواء روحانية تعبُّدية.يأتي ذلك في إطار منظومة متكاملة من الخدمات الإثرائية؛ التي وفّرتها الرئاسة ووكالاتها المتخصصة في الحرمين الشريفين.رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس، أكد نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لثاني صلاة جمعة من شهر رمضان.وذلك وفق الخطط المرسومة من جميع الوكالات؛ التي استعدت بشكل كامل بالقوى البشرية؛ لتمكين القاصدين والزائرين من أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة وإثراء تجربتهم الإيمانية.وأعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خططا إثرائية في ثاني جمعة لرمضان لتعظيم اثر يوم الجمعة المبارك.وكانت امتلأت ساحات المسجد الحرام بالمصلين اليوم في صلاة ثاني جمعة من شهر رمضان المبارك، إذ توافد المعتمرون والزائرون من داخل المملكة وخارجها منذ الساعات الأولى من الصباح.ووسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة والسكينة والخشوع، امتدت صفوف المصلين.وفي صلاة الجمعة حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ د. عبد الرحمن السديس على تقوى الله، وأكد أن التقوى هي جوهر الصيام وفحواه.وقال: "أيها الإنسان بادر إلى التقى وسارع إلى الخيرات، بها يرفع الإنسان ما كان يعمل".