شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: استمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة اليوم وغدا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، عن استمرار هطول الأمطار علي معظم مناطق المملكة اليوم وغدا.

وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية: “هناك احتمالية هطول أمطار من متوسطة لغزيرة خلال هذا اليوم وغدا بالمناطق الواقعة شرق المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما قد تشمل المناطق الشرقية للمدينة المنورة”.

وأضاف: “بالنسبة للمناطق الأخرى مثل حائل والقصيم، لا تزال هناك فرصة لهطول الأمطار بها لكن أقل من المرتفعات”.

واختتم: “نحن في الربيع وعادة الأمطار الربيعية في المملكة تتركز في المناطق الوسطي والشمالية والشرقية ومناطق شرق المرتفعات، لذا فهذا طبيعي استمرار هطول الأمطار حتي نهاية شهر رمضان المبارك”.

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