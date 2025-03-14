شكرا لمتابعة خبر عن ‎المملكة تتقدم على مصر وإسرائيل في المقاتلات العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفوقت المملكة على مصر وإسرائيل في قائمة القوة الجوية ضمن أقوى الدول التي تمتلك مقاتلات، وفقا لتقرير نشره موقع “غلوبال فاير باور”.

‎وبحسب التقرير ذاته، جاءت المملكة في المركز الـ9 وتلتها إسرائيل في المركز الـ10، بينما مصر في المركز الـ11.

‎ويحتل الجيش المصري المرتبة الـ19 عالميًا، مما يجعله الأقوى عربيًا وأفريقيًا، حيث يمتلك مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات المتقدمة، تشمل طائرات ودبابات حديثة ونظام دفاع جوي متطور.

‎وحصلت المملكة على المرتبة الثانية عربياً والـ24 عالمياً في التصنيف.

‎والجدير بالذكر أن هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته لدى الجيوش، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.