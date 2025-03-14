شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على ممارسة غير السعوديين للأنشطة الصيدلانية ومراكز الأعشاب مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل



جاء هذا القرار استجابةً لطلب من وزارة الصحة، حيث ينص على السماح بمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية «الملغى»، والصادر عام 1425 هـ ، دون التقيد بشرط الجنسية

وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.

امتلاك وإدارة الصيدليات يُذكر أن النظام السابق كان يقصر ملكية الصيدليات على المواطنين السعوديين، كما كان يشترط أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل.

وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

يأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن. الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ عن صدور توجيه رسمي يتيح لغير السعوديين مؤقتًا امتلاك الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، وذلك حتى دخول النظام الصحي المتكامل حيز التنفيذ.جاء هذا القرار استجابةً لطلب من وزارة الصحة، حيث ينص على السماح بمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية «الملغى»، والصادر عام 1425 هـ ، دون التقيد بشرط الجنسية السعودية للمالك، وذلك بصفة مؤقتة.وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.يُذكر أن النظام السابق كان يقصر ملكية الصيدليات على المواطنين السعوديين، كما كان يشترط أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل.وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.يأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.