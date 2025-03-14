شكرا لقرائتكم خبر عن الخطط التشغيلية الإثرائية للجمعة الثانية بالحرمين تحقق نجاحًا وفق مسارات الحوكمة والان نبدء بالتفاصيل

استعداد كامل لإنجاح الخطة التشغيلية

الدمام - شريف احمد - حققت الخطط التشغيلية الإثرائية للجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، نجاحًا وفق مسارات الحوكمة؛ حيث أدى المعتمرون والقاصدون صلاتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسط أجواء روحانية تعبُّدية.وجاء ذلك في إطار منظومة متكاملة من الخدمات الإثرائية؛ التي وفّرتها الرئاسة ووكالاتها المتخصصة في الحرمين الشريفين.وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لثاني صلاة جمعة من شهر رمضان، وذلك وفق الخطط المرسومة من جميع الوكالات؛ التي استعدت بشكل كامل بالقوى البشرية؛ لتمكين القاصدين والزائرين من أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة وإثراء تجربتهم الإيمانية.واعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خططا إثرائية في ثاني جمعة لرمضان لتعظيم اثر يوم الجمعة المبارك