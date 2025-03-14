السعودية | “الشؤون الإسلامية ” تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في العاصمة القيرغيزية بيشكيك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في كازاخستان، اليوم، مأدبة إفطار للصائمين في مسجد السرخسي بالعاصمة القيرغيزية بيشكيك، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، وعدد من الشخصيات الإسلامية.

وعبّر إمام مسجد السرخسي الشيخ عبدالله أكبر علي عن شكره وتقديره لقيادة المملكة على خدمتها للإسلام والمسلمين، فيما أكد المستفيدون أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين له أثر كبير في قلوب المسلمين وتعزيز قيم الأخوة والتكافل خلال شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب لقيادة المملكة.

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