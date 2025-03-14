شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تضبط 52 ألف منتج طبي وتجميلي مخالف خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

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ضبط المخالفين

الدمام - شريف احمد - نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية المعتمدة.وأسفرت هذه الجولات عن رصد 52 منشأة مخالفة، وضبط 53 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية، وخلال الجولات التفتيشية، ضبطت الهيئة 675 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الصلصات والتوابل بالرياض.واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة؛ لضمان عدم تسرب المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق، كما ضُبط 52,000 منتج طبي وتجميلي غير مرخص في مكاتب غير مصرح لها بالتخزين في المنطقة الغربية، إذ حجزت الهيئة المنتجات واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.وفي ذات السياق، رصدت الهيئة موقعًا عشوائيًا يُستخدم لتجفيف وتعبئة السمسم بطرق غير صحية، إذ ضُبط 3,060 كجم من المنتج المخالف وإغلاق الموقع بالكامل؛ حفاظًا على السلامة العامة.ونتج عن تلك الجولات ضبط مصنع أغذية غير مرخص في العاصمة الرياض؛ لارتكابه عددًا من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وتداول المنتجات في عبوات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وعليه فقد أُغلق المصنع المخالف واستُكملت إجراءات تطبيق العقوبات النظامية في حقه.وفي مجال المياه المعبأة، أوقفت الهيئة مصنعًا في نجران بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البرومات في منتجاته عن الحدود المسموح بها وفقًا للوائح الفنية، والبرومات يأتي نتيجة لتحول مادة البرومايد بعد تعرض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون.ووضعت الجهات الرقابية في العالم حدودًا لهذه المادة في المياه؛ مما قد يشكل خطرًا صحيًّا عند استهلاكه، حيث سُحبت المنتجات المخالفة من الأسواق واتخذت الإجراءات النظامية بحق المصنع.وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، والتزامها باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا للأنظمة المعتمدة، داعيًة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد 19999.