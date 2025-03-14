شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يؤكد أهمية حماية الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل والان نبدء بالتفاصيل

إرشادات حماية الأطفال

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الدمام - شريف احمد - أكدت مديرية الدفاع المدني أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل؛ لأنهم أكثر تعرضًا للخطر بسبب طبيعة فضولهم لاستكشاف ما يحتويه المنزل من مقتنيات.وأشارت المديرية العامة إلى ضرورة وضع الأدوات الحادة ومواد التنظيف والمواد الكيميائية في مكان بعيد عن متناول الأطفال، وعدم تركهم وحدهم في المسابح، ووقايتهم من جميع الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز دون رقابة، وعدم ترك مصادر الحريق في متناولهم، وتغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية.ودعت المديرية العامة لاتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.