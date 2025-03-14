شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لخريجي الثانوية بالتقديم كمساعدي معلمين في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار جديد يسمح لخريجي الثانوية العامة بالتقديم للعمل كمساعدي معلمين في المدارس.

ويأتي هذا القرار في إطار تعديل اللائحة الخاصة بالوظائف التعليمية، بهدف توسيع الفرص الوظيفية للشباب السعوديين في قطاع التعليم، كما يعكس حرص الحكومة على تقديم فرص عمل جديدة للكوادر الشابة من الخريجين، بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية في المملكة. دعم التواجد الشبابي بالمجال التعليمي يهدف هذا القرار إلى فتح مجالات جديدة أمام الشباب السعودي للعمل في المجال التعليمي، وتوفير فرص تدريبية لهم قبل دخولهم في مسار التعليم بشكل كامل. فرصة لاكتساب الخبرات جاء القرار ضمن جهود الوزارة لتطوير وتحديث النظام التعليمي في المملكة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

والعمل كمساعد معلم يعد فرصة للخريجين لاكتساب الخبرات العملية والتدريبية في مجال التعليم، مما يمهد لهم الطريق لتطوير مهاراتهم التربوية والتعامل مع الطلاب.