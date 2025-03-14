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السعودية | الهيئة الملكية بينبع توقّع مذكرتي تفاهم لتعزيز الرفق بالحيوان وحماية البيئة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • السعودية | الهيئة الملكية بينبع توقّع مذكرتي تفاهم لتعزيز الرفق بالحيوان وحماية البيئة 1/2
  • السعودية | الهيئة الملكية بينبع توقّع مذكرتي تفاهم لتعزيز الرفق بالحيوان وحماية البيئة 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الهيئة الملكية بينبع

الخليج 365_واس

وقّعت الهيئة الملكية بينبع أمس مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز الرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة .

وجاءت المذكرة الأولى مع جمعية رحمة للرفق بالحيوان، وتعمل على تشغيل عيادة بيطرية، وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية للمهتمين، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رعاية الحيوانات وحمايتها.

وتضمنت المذكرة الثانية مع جمعية بيئي ينبع لتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجمعيات غير الربحية، من خلال المشاركة في الفعاليات البيئية، وزيارات المدارس لنشر الوعي البيئي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للسكان للإسهام في الحفاظ على بيئة المدينة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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