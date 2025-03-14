شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الشبل يوضح هل المعصية قدر قدّره الله على عباده .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، علي بن عبد العزيز الشبل، ما إذا كانت المعصية قدر قدّره الله على عباده أم لا.

وقال الشيخ الشبل خلال لقائه مع برنامح رسالة :” نعم المعاصي والخيرات والرزايا كلها من قضاء الله، والإيمان بالقضاء من الإيمان بالله .”

وأضاف:” الله سبحانه وتعالى لما قدر عليك المصائب ما حاسبك عليها ولكن يحاسبك على موقفك منها “، لافتًا إلى أن الموت مصيبة، والمرض مصيبة وإذا قدّره الله عليك يحاسبك فقط على موقفك منه.

وتابع:” هل تجزع عند المصيبة، هذا محل العقوبة، وهل ترضى وتصبر هذا محل الأجر “، مُشيرًا إلى أن من يفعل المعصية يفعلها باختياره، أي يشرب الخمر باختياره والحساب يكون على ما يفعله الإنسان باختياره .