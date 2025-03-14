شكرا لمتابعة خبر عن كهف غامض في إندونيسيا يعتقد البعض أنه طريق مباشر إلى مكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتوافد الآلاف من الزوار إلى كهف “صافارودي”، الواقع في منطقة جاوة الغربية بإندونيسيا، معتقدين بوجود ممر خفي يؤدي مباشرة إلى مكة المكرمة.

وتستند هذه المعتقدات إلى أساطير محلية، إحداها تروي أن الشيخ عبد المحيي وأولياء آخرين سافروا إلى مكة عبر هذا الممر باستخدام قوى إلهية.

وأسطورة أخرى تشير إلى أنه إذا كان رأس الشخص يتناسب مع فتحات موجودة في سقف الصخور داخل الكهف، فإنه سيتمكن من الذهاب إلى الحج.

ويُعتقد أيضًا أن الماء المتساقط من التكوينات الصخرية المعلقة في الكهف يحمل بركات مشابهة لماء زمزم في مكة، فيقول أحد الزوار: “هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها هذا المكان، نريد أن نرى النفق الذي يؤدي إلى مكة”.

من جانبه، يوضح رجل الدين إندانغ أجيدين أن هذه المعتقدات تعتبر “هدية خاصة لأشخاص مختارين”، مشيرًا إلى أن “لا يمكننا الذهاب إلى مكة مثلما فعلوا”.



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