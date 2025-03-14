السعودية | قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في قوة دعم الحرم بالحرمين المكي والنبوي، جهودها لتعزيز السلامة الوقائية مع تزايد أعداد المعتمرين والزوار والمصلين بالحرمين الشريفين في شهر رمضان.

وتنتشر قوة دعم الحرم في عدد من النقاط داخل الحرمين؛ لتقديم الخدمات والمساعدة الإنسانية لكل من يحتاجها من زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين، وكذلك مباشرة أعمال ومهام الدفاع المدني.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط