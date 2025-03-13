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البديوي: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون ترسخ مكتسبات العمل الخليجي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نوّه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالدور المهم لوسائل الإعلام بدول مجلس التعاون في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك.
وأشاد -خلال لقائه أمس عددًا من الإعلاميين في الرياض- بدور وسائل الإعلام في إيصال الرسائل الخليجية الهادفة إلى دعم السلام والاستقرار، وإبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها دول المجلس على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال تغطياتهم الإعلامية المميزة.
لقاء أمين مجلس التعاون مع إعلاميين في الرياض - إكس المجلس

العمل الإعلامي الخليجي

وبين أن دول مجلس التعاون شهدت قفزات كبيرة في الإبداع والتطوير الإعلامي ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الإعلام، بفضل ما توليه دول الخليج من اهتمام ورعاية بالجانب الإعلامي.
لقاء أمين مجلس التعاون مع إعلاميين في الرياض - إكس المجلس

واستمع إلى وجهات نظر الإعلاميين وأفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تعزيز وتطوير العمل الإعلامي الخليجي المشترك.
لقاء أمين مجلس التعاون مع إعلاميين في الرياض - إكس المجلس
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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