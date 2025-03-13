شكرا لمتابعة خبر عن تجمع جازان الصحي يعلن بدء تشغيل خدمات مركز الأورام بمستشفى جازان التخصصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن تجمع جازان الصحي عن بدء تشغيل خدمات مركز الأورام في مستشفى جازان التخصصي اعتبارًا من اليوم الخميس.

وتشمل الخدمات الجديدة كافة الأقسام المساعدة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع مركز الأورام، بما في ذلك التنويم، العناية المركزة، العمليات، رعاية اليوم الواحد، المختبرات، الأشعة، والصيدلة.

وأكد تجمع جازان الصحي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه المستمر لتطوير وتوسيع الخدمات الصحية في المنطقة، وتوفير رعاية طبية متكاملة ومتقدمة للمرضى