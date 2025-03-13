شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل لمدة 4 أيام.. تنبيه من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية

طقس المملكة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار تأثر مناطق المملكة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل.وأشارت توقعات المركز إلى فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظات: العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، المويه، الخرمة رنية، تربة، المويه.وتتأثر معظم محافظات منطقة المدينة المنورة ( العلا، العيص، بدر، المدينة المنورة، خيبر، الحناكية، وادي الفرع، المهد) بأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على الساحل.وتتأثر منطقة تبوك (تيماء) بأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على الساحل.وتشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل، نجران، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، الباحة، جازان، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل.ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع لاتباع تعليمات الجهات المعنية.