شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 400 عربة قولف لكبار السن وذوي الإعاقة في الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

خدمات متكاملة

الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 400 من العربات الكهربائية الكبيرة "القولف" لخدمة ضيوف الرحمن من كبار السن وذوي الإعاقة.وأفادت الهيئة أن الخدمة تتوفر في عدة مواقع وهي الساحة الغربية جسر الشبيكة (باب 64) وسلم أجياد من الدور الأول بجوار (باب 4) وجسر أجياد (باب 4 ) ويمكن حجزها عبر منصة التنقل الموحد.وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات متكاملة لقاصدي المسجد الحرام، تعكس الاهتمام بضيوف الرحمن من جميع الفئات لضمان تقديم رعاية شاملة تمكّن القاصدين من أداء مناسكهم بكل راحة وأمان.