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تخصيص 400 عربة قولف لكبار السن وذوي الإعاقة في الحرمين

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 400 من العربات الكهربائية الكبيرة "القولف" لخدمة ضيوف الرحمن من كبار السن وذوي الإعاقة.
وأفادت الهيئة أن الخدمة تتوفر في عدة مواقع وهي الساحة الغربية جسر الشبيكة (باب 64) وسلم أجياد من الدور الأول بجوار (باب 4) وجسر أجياد (باب 4 ) ويمكن حجزها عبر منصة التنقل الموحد.

خدمات متكاملة

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات متكاملة لقاصدي المسجد الحرام، تعكس الاهتمام بضيوف الرحمن من جميع الفئات لضمان تقديم رعاية شاملة تمكّن القاصدين من أداء مناسكهم بكل راحة وأمان.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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