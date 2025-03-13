شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز طبي في مستشفى النور: 217 قسطرة قلبية خلال الثلث الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

كفاءة الكوادر الطبية

الدمام - شريف احمد - حقق مستشفى النور التخصصي، التابع لتجمع مكة المكرمة الصحي، إنجازًا طبيًا متميزًا بإجراء أكثر من 217 عملية قسطرة قلبية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.وأوضح تجمع مكة الصحي أن العمليات تكللت بالنجاح، وشملت 20 إجراءً طبيًا مخصصًا للمرضى من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، ما يعكس الجهود المبذولة لضمان رعاية طبية متقدمة لضيوف الرحمن.وأكد التجمع أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية بالمستشفى، والتزامهم بتقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير، سواء للمواطنين والمقيمين أو زوار مكة المكرمة خلال الموسم الرمضاني.يُذكر أن قسم قسطرة القلب بالمستشفى يضم معملين للقسطرة و11 سريرًا، منها 7 لعمليات اليوم الواحد و4 لمرحلة الإفاقة، بالإضافة إلى فريق طبي متخصص يشمل استشاريي قسطرة قلبية، استشاريي وأخصائيي تخدير، فنيي أشعة وتخدير، وطاقم تمريضي متمرس، ما يسهم في تقديم خدمات طبية متميزة لمرضى القلب.