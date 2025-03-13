شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الأردن تسلم "الأونروا" دعمًا ماليًا والان نبدء بالتفاصيل



وعبرت مديرة إدارة العلاقات الخارجية والإعلام في "الأونروا" تمارا الرفاعي، خلال تسلمها الدعم المالي في مقر سفارة المملكة في عمّان، اليوم، عن شكرها لقيادة المملكة العربية

وأكدت أنه سيمكن "الأونروا" من تنفيذ برامجها، خاصة في مجال التعليم والصحة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين الأكثر عرضة للمخاطر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الدمام - شريف احمد - سلم القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس، دعمًا ماليًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.وعبرت مديرة إدارة العلاقات الخارجية والإعلام في "الأونروا" تمارا الرفاعي، خلال تسلمها الدعم المالي في مقر سفارة المملكة في عمّان، اليوم، عن شكرها لقيادة المملكة العربية السعودية على هذا الدعم.وأكدت أنه سيمكن "الأونروا" من تنفيذ برامجها، خاصة في مجال التعليم والصحة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين الأكثر عرضة للمخاطر في الضفة الغربية وقطاع غزة.