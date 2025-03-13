اخبار السعوديه

سفارة المملكة في الأردن تسلم "الأونروا" دعمًا ماليًا

0 نشر
واس - عمّان 0 تبليغ

سفارة المملكة في الأردن تسلم "الأونروا" دعمًا ماليًا

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الأردن تسلم "الأونروا" دعمًا ماليًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس، دعمًا ماليًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وعبرت مديرة إدارة العلاقات الخارجية والإعلام في "الأونروا" تمارا الرفاعي، خلال تسلمها الدعم المالي في مقر سفارة المملكة في عمّان، اليوم، عن شكرها لقيادة المملكة العربية على هذا الدعم.
وأكدت أنه سيمكن "الأونروا" من تنفيذ برامجها، خاصة في مجال التعليم والصحة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين الأكثر عرضة للمخاطر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا