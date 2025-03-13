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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| وزير النقل يستمع لملاحظات الركاب خلال تفقد قطار الحرمين السريع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر على جاهزية قطار الحرمين السريع لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوّار خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، يرافقه الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار المالك.
واطّلع على حركة تشغيل القطارات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد نموًا متزايدًا في حركة السفر والتنقل، مستمعًا إلى ملاحظات الركاب المسافرين، وتفقد الأداء التشغيلي في محطة المدينة المنورة، ومجمل العمليات التشغيلية، مطلعًا على البرامج التطويرية والخدمات الحديثة التي يقدمها قطار الحرمين السريع لخدمة المعتمرين والزوار والمسافرين.
ورفعت "سار" الطاقة التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال شهر رمضان المبارك، إذ رفعت عدد الرحلات خلال الموسم إلى 3,410 رحلات بزيادة تقدر بأكثر من 21% مقارنة بالعام 1445 هـ، مع إتاحة ما يقارب الـ 1.6 مليون مقعد بارتفاع يقدر بـ 18% عن العام الماضي، ما يعزز القدرة الاستيعابية لمواكبة الإقبال الكبير على قطار الحرمين السريع خلال الشهر الفضيل.
يذكر أن زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية تأتي في إطار دور الوزارة الإشرافي على جميع قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع التي تسهم في تسهيل وتيسير خيارات التنقّل، لارتقاء بشتى أنماط النقل في مدن ومحافظات المملكة، وتبنّي التقنيات الحديثة التي تعزز من جودة الحياة وترفع مستوى وتيرة العمل، وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية نحو جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
واطّلع على حركة تشغيل القطارات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد نموًا متزايدًا في حركة السفر والتنقل، مستمعًا إلى ملاحظات الركاب المسافرين، وتفقد الأداء التشغيلي في محطة المدينة المنورة، ومجمل العمليات التشغيلية، مطلعًا على البرامج التطويرية والخدمات الحديثة التي يقدمها قطار الحرمين السريع لخدمة المعتمرين والزوار والمسافرين.
تقديم أفضل الخدماتووجه - أثناء جولته الميدانية - بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمعتمرين والزوار، وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ورفعت "سار" الطاقة التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال شهر رمضان المبارك، إذ رفعت عدد الرحلات خلال الموسم إلى 3,410 رحلات بزيادة تقدر بأكثر من 21% مقارنة بالعام 1445 هـ، مع إتاحة ما يقارب الـ 1.6 مليون مقعد بارتفاع يقدر بـ 18% عن العام الماضي، ما يعزز القدرة الاستيعابية لمواكبة الإقبال الكبير على قطار الحرمين السريع خلال الشهر الفضيل.
يذكر أن زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية تأتي في إطار دور الوزارة الإشرافي على جميع قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع التي تسهم في تسهيل وتيسير خيارات التنقّل، لارتقاء بشتى أنماط النقل في مدن ومحافظات المملكة، وتبنّي التقنيات الحديثة التي تعزز من جودة الحياة وترفع مستوى وتيرة العمل، وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية نحو جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.