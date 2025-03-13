شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. عربات للتحلل من النسك للنساء بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عربات للتحلل من النسك خاصة للنساء في خدمة جديدة تقدمها الهيئة لأول مرة في المسجد الحرام.وأوضحت الهيئة أن أبرز مميزات الخدمة أنها تراعي الخصوصية لضيوف الرحمن، لافتة النظر إلى أنها سخرت كادر عمل نسائي كاملًا للتنظيم وتقديم الخدمة وأدوات معقمة وآمنة بالكامل وسهولة في التنقل خلال أوقات الازدحام.وأفادت أن العربات تقع بجوار باب المروة مباشرة، مؤكدة أن كل تلك الخدمات والتسهيلات من أجل راحة ضيوف الرحمن وخدمتهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء تعبدية تحفها السكينة والطمأنينة واليسر.