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لأول مرة.. عربات للتحلل من النسك للنساء بالمسجد الحرام

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عربات للتحلل من النسك خاصة للنساء في خدمة جديدة تقدمها الهيئة لأول مرة في المسجد الحرام.
وأوضحت الهيئة أن أبرز مميزات الخدمة أنها تراعي الخصوصية لضيوف الرحمن، لافتة النظر إلى أنها سخرت كادر عمل نسائي كاملًا للتنظيم وتقديم الخدمة وأدوات معقمة وآمنة بالكامل وسهولة في التنقل خلال أوقات الازدحام.

وأفادت أن العربات تقع بجوار باب المروة مباشرة، مؤكدة أن كل تلك الخدمات والتسهيلات من أجل راحة ضيوف الرحمن وخدمتهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء تعبدية تحفها السكينة والطمأنينة واليسر.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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