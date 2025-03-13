شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق ترسيم الحدود بين جمهورية طاجيكستان، وجمهورية قرغيزستان.
وعبرت المملكة عن خالص التهاني لحكومتي وشعبي طاجيكستان وقرغيزستان على توقيع الاتفاق، متمنيةً دوام الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وعبرت المملكة عن خالص التهاني لحكومتي وشعبي طاجيكستان وقرغيزستان على توقيع الاتفاق، متمنيةً دوام الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.