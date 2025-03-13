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المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

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المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية باتفاق ترسيم الحدود بين جمهورية طاجيكستان، وجمهورية قرغيزستان.
وعبرت المملكة عن خالص التهاني لحكومتي وشعبي طاجيكستان وقرغيزستان على توقيع الاتفاق، متمنيةً دوام الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
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