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توقيع مذكرة تفاهم لدعم الأنشطة القانونية المتعلقة بالمجال الرياضي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • توقيع مذكرة تفاهم لدعم الأنشطة القانونية المتعلقة بالمجال الرياضي 1/4
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الدمام - شريف احمد - وقّعت النيابة العامة ووزارة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في مقر النيابة العامة الرئيس بمدينة الرياض.
وقّع المذكرة من جانب النيابة العامة معالي وكيل النيابة العامة الشيخ الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، ومن وزارة الرياضة معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
النيابة العامة ووزارة الرياضة توقعان مذكرة تفاهم - اليوم

التعاون بين وزارة الرياضة النيابة العامة

وتهدف المذكرة إلى تطوير آليات العمل المشترك في إطار دعم الأنشطة القانونية والإجرائية المتعلقة بالمجال الرياضي، وتعزيز الوعي القانوني لدى الأوساط ، إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الجهتين بما يحقق المصلحة العامة.
النيابة العامة ووزارة الرياضة توقعان مذكرة تفاهم - اليوم

تأتي هذه المذكرة ضمن جهود النيابة العامة ووزارة الرياضة لتعزيز الشراكات المؤسسية وتكامل الجهود المشتركة بينهما.
ويأتي هذا بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم القطاع الرياضي وفق الأنظمة، وبما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
النيابة العامة ووزارة الرياضة توقعان مذكرة تفاهم - اليوم

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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