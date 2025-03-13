شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات جسر الملك فهد.. حراك وسرعة إنجاز للمسافرين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جهد مضاعف

الدمام - شريف احمد - يواصل منسوبو المديرية العامة للجوازات في المنطقة الشرقية، خلال شهر رمضان الجاري، أعمال إنهاء إجراءات المسافرين في منفذ جسر الملك فهد، الرابط بين المملكة، ومملكة البحرين.ويشهد الجسر حراكا متزايدًا في أعداد المسافرين، أثناء المغادرة والقدوم، إذ تسهم التقنيات الحديثة لدى جميع الجهات العاملة في سرعة الإنجاز بما يضمن جودة الخدمة المقدمة.يرفع موظفو جوازات جسر الملك فهد؛ طاقتهم الشاملة لمختلف الإجراءات، ويضاعفون الجهود في خدمة المسافرين العابرين، عبر مسارات القدوم والمغادرة، وسط تطبيق الإجراءات النظامية والتدقيق، وإنهائها باحترافية، ودقة، ويسر، مع سرعة وتسهيل عملية الدخول والمغادرة لجميع المسافرين.ورصدت "واس" الجهود والخدمات التي يقدمها موظفو جوازات جسر الملك فهد، في استقبال المسافرين من خلال منصات القدوم والمغادرة، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.