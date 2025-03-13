شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم الخميس، من هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول ونشاط شديد في الرياح السطحية، تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة مساءً - بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

