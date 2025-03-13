شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن بالحرم النبوي يعطي مفتاح سيارته للزوار لأخذ التمر منها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد رائع يظهر كرم الشعب السعودي ومدى عطائه ومساعدته للجميع، أعطى رجل أمن في الحرم النبوي مفتاح سيارته لزائر لـ يأخذ منها التمر.

وظهر رجل الأمن في مقطع فيديو شاركه الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه وهو يسأل زوار مسلمين عن مكان لشراء التمر، وكان يعلم أن المحلات مغلقة لوقت الصلاة.

ثم أخرج مفتاح سيارته وقال لهم: “اذهبوا لسيارتي هناك وبها تمر، خذوه ورجعوا لي المفتاح.”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتغنت الرواد بتصرف الحارس، معبرين عن كرمه للضيافة.