شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : اليوم سحب رعدية ممطرة جنوب الرياض والشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس.

‏وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” في الساعات الأولى اليوم الخميس 13 رمضان 1446هـ الساعة “45”12″، سحب رعدية ممطرة على أجزاء من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية وغربي قطر و الامارات تبشرونا بالأمطار والسيل”

وكان الحصيني توقع أن تشهد عدة مناطق في المملكة والإمارات هطول أمطار رعدية مساء اليوم، 12 رمضان 1446هـ، عند الساعة 6:50 مساءً.

‎كما أشار إلى أن الحالة المطرية التاسعة لهذا الموسم تبشر بهطول الأمطار وجريان السيول. ‏⁧