السعودية | الأمير سعود بن مشعل يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعيّن حديثًا زيدي العنزي.

وهنّأه سموّه بمناسبة تعيينه، واستمع لإيجاز عن أعمال الفرع ودوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط