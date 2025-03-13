السعودية | “إحسان” توقّع عددًا من الشراكات الاستثمارية الرقمية المبتكرة لتيسير إخراج الزكاة ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

وقّعت منصة “إحسان” مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاستثمارية ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة، بهدف تسهيل إخراج الزكاة من الاستثمارات عبر حلول تقنية مبتكرة؛ بما يسهم في تعزيز سبل العطاء ويسهّل وصول المساهمات إلى مستحقيها.

‎واستهدفت المذكرات الموقعة في مقر الحملة تعزيز الفرص وممكنات الوصول إلى حلول جديدة ومتنوعة لإخراج الزكاة من الاستثمارات بطرق تقنية مبتكرة، من خلال إتاحة قنوات دفع متعددة تُمكّن المستثمرين من إخراج زكاتهم بسهولة وسرعة عبر منصة “إحسان”؛ بما يوسع نطاق التبرع ويحفّز المساهمة في العمل الخيري.

‎وشملت المذكرات الموقعة مع القطاع الاستثماري تفعيل خدمة زكاة الاستثمارات في تطبيقات أصيل المالية آرات المالية، وصفقة المالية، وأبيان المالية، إذ تتيح هذه الشراكات للمستثمرين دفع زكاتهم مباشرةً من خلال التطبيقات المالية المرتبطة بمنصة “إحسان”.

‎وتضمنت الاتفاقيات تفعيل الحملات التوعوية لمنصة “إحسان” على منصات التواصل الاجتماعية التابعة لهذه الجهات؛ بهدف نشر الوعي بأهمية إخراج الزكاة وتعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي لدى أفراد المجتمع.

‎يُذكر أن الحملة الوطنية للعمل الخيري تواصل استقبال التبرعات عبر منصة “إحسان” على مدار الساعة خلال أيام رمضان، وقد تجاوز إجمالي تبرعات الحملة 900 مليون ريال عبر أكثر من 5.2 ملايين عملية تبرع؛ مما أثمر عن وصول إجمالي التبرعات إلى 10 مليارات ريال سعودي منذ إطلاق المنصة حتى اليوم، ‎بواقع أكثر من 193 مليون عملية تبرع؛ مما يعكس التكاتف المجتمعي في المملكة.

وتواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري استقبال مساهمات المحسنين والباذلين خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، وصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية وأمان من خلال تطبيق المنصة أو موقعها الإلكتروني https://ehsan.sa/ أو عبر الرقم الموحد 8001247000.

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