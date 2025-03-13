شكرا لمتابعة خبر عن أمير الباحة يشارك أبناءه من ذوي الإعاقة وجبة السحور ويقدم لهم الهدايا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة، أبناءه من ذوي الإعاقة في وجبة السحور، مقدمًا لهم الهدايا وسط أجواء ودية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة استقبال سموه لهم، حيث رحب بهم بحرارة قبل أن يقدم لهم الهدايا.

كما وثق المقطع جلوس الأمير حسام معهم على طاولة السحور، متبادلًا الأحاديث الودية، إذ عبر أحد الأطفال عن حبه له، ليرد سموه: “والله أنا اللي أحبكم، مبسوط فيكم إنكم جيتوا، دائمًا تعالوا لي” .