شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. "الأرصاد" يعلن خريطة الأمطار الرعدية على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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طقس الرياض

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشماليةالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموجنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار خفيفة على منطقة الرياض حتى الساعة 5 مساء اليوم الخميس.ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.