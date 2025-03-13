شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 27 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية

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طقس الرياض

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 27 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 27 درجة مئوية.- مكة المكرمة 37 درجة مئوية.- المدينة المنورة 32 درجة مئوية.- الرياض 26 درجة مئوية.- جدة 32 درجة مئوية.- أبها 22 درجة مئوية.- تبوك 28 درجة مئوية.- بريدة 25 درجة مئوية.- حائل 23 درجة مئوية.- الباحة 21 درجة مئوية.- عرعر 22 درجة مئوية.- سكاكا 23 درجة مئوية.- جازان 32 درجة مئوية.- نجران 30 درجة مئوية.- الخرج 27 درجة مئوية.- المجمعة 24 درجة مئوية.- وادي الدواسر 30 درجة مئوية.- الدوادمي 25 درجة مئوية.- شرورة 32 درجة مئوية.لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشماليةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار خفيفة على منطقة الرياض حتى الساعة 5 مساء اليوم الخميس.ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.