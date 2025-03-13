شكرا لقرائتكم خبر عن قطر ترحب بالمساعي السعودية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت دولة قطر باستضافة المملكة العربية السعودية، محادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، معربة عن أملها في أن تسهم المحادثات في التوصل إلى حل للأزمة في أوكرانيا.

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان عن تقدير دولة قطر للمساعي الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية.

وأكدت في الوقت ذاته إيمان دولة قطر الراسخ بأن الحوار هو الخيار الأمثل لحل الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر لجميع الجهود الهادفة إلى إحلال السلام وتعزيز التعاون بين الدول بما يحقق الأمن والاستقرار العالميين.

ترحيب إماراتي

رحبت دولة الإمارات باستضافة المملكة العربية السعودية محادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية أوكرانيا، معربة عن أملها في أن تُسهم هذه الخطوة في تخفيف التوترات وإيجاد حل شامل ومستدام للصراع بين روسيا وأوكرانيا.



وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان لها- بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.وأعربت عن أملها في أن تمهد المحادثات الطريق لإنهاء المعاناة، ووقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة الإنسانية.ودعت الوزارة إلى مواصلة مسار السلام وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار، مؤكدة أن الحوار السلمي هو السبيل الوحيد لحل النزاعات.