شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. الهلال الأحمر ينقذ مصابًا بجلطة قلبية في مسجد قباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة نقل حالة إسعافية ضمن مسار "الجلطات القلبية"، الذي يهدف إلى إنقاذ حياة المرضى عبر تقليص الوقت المستغرق لتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. أحمد بن علي الزهراني، أن مركز الترحيل الطبي تلقى بلاغًا عبر رقم الطوارئ 997 يفيد بوجود مريض في العقد الخامس يعاني آلامًا حادة في الصدر في أثناء وجوده في مصليات مسجد قباء.

وعلى الفور، وُجهت فرقة العناية المتقدمة إلى الموقع لمباشرة الحالة.

اتخاذ إجراءات فورية

وأفاد الزهراني أنه فور وصول الفرقة الإسعافية، أجرت الكشف الطبي اللازم، ومن ذلك عمل تخطيط للقلب، الذي أظهر علامات اشتباه في وجود جلطة قلبية حادة.



وعلى الفور مررت البيانات إلى الطبيب المناوب في التوجيه الطبي بالهلال الأحمر عبر الأجهزة الذكية، وتأكد التشخيص وتوجيه الفريق لتفعيل مسار الجلطات القلبية، ونقل المريض بشكل مباشر إلى معمل القسطرة القلبية في مستشفى الحياة الوطني، عبر مسار خاص.وكان الفريق الطبي في انتظاره بقسم القسطرة القلبية، ليتدخل طبيًا على نحو فوري ويُجري اللازم لإنقاذ حياته.وأشار الزهراني إلى أن سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال من أهم العوامل في تقليل المضاعفات وتحقيق نتائج إيجابية.