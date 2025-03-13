شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الرياض.. أمطار خفيفة ورياح نشطة حتى 5 مساء اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار خفيفة على منطقة الرياض حتى الساعة 5 مساء اليوم الخميس.

ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. طقس المملكة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية .

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية .